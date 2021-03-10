В Пермском крае сформирован список религиозных организаций, подлежащих антитеррористической защите

В список религиозных организаций Пермского края, на территории которых требуется соблюдать меры антитеррористической защиты, включили 360 объектов. Об этом сообщает министерство территориальной безопасности. Перечень религиозных объектов, подлежащих защите, был утвержден министерством 4 марта.

В течение трех месяцев руководители религиозных организаций, чьи объекты подлежат антитеррористической защите, должны будут составить паспорта безопасности и передать их в органы власти. В документацию вносят данные о площади объекта (территории), максимальном количестве людей, которые могут одновременно находиться на нем, действующие меры по обеспечению безопасного функционирования.