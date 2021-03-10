ПСЖ — «Барселона»: ставки с повышенными коэффициентами на матч 10 марта

10 марта ПСЖ примет «Барселону» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Фонбет является официальным партнером французского клуба. Фонбет предлагает повышенные коэффициенты и более 450 котировок на этот матч. На победу ПСЖ можно поставить за 2.53, на победу «Барселоны» — за 2.53, на ничью — за 4.30, на дубль — за 2.85, на удаление — за 4.00, на автогол — за 7.00, на сухую победу любой из команд — за 3.30.

Ставки на игроков

В Линии принимаются ставки на футболистов обеих команд. На то, что гол забьет Месси или Дембеле, можно поставить за 1.80, на гол Мбаппе правой ногой — за 2.40, на голевую передачу Ди Марии — за 3.55, на гол Икарди головой — за 10.00, на гол или ассист Гризманна — за 2.75.

Килиан Мбаппе

Мбаппе — лучший бомбардир ПСЖ. В 23 матчах чемпионата Франции и 6 встречах Лиги чемпионов нападающий забил 23 гола. На гол Килиана и победу ПСЖ можно поставить за 3.70, на гол во втором тайме — за 3.20, на голевую передачу — за 3.50, на гол и ассист — за 7.50, на то, что Мбаппе откроет счет в матче, — за 4.20.

Всего в Линии более 15 котировок на Мбаппе. Варианты с самыми крупными коэффициентами: первый и последний гол в матче за 11.00, гол головой за 14.00, удаление за 50.00.

Лионель Месси

Месси — лучший игрок «Барселоны» по системе «гол+пас». В 24 матчах Ла Лиги на счету аргентинца 19 забитых мячей и 6 ассистов. На гол Лионеля левой ногой можно поставить за 2.30, на голевую передачу — за 3.55, на дубль — за 7.00, на гол из-за штрафной — за 6.50.

Всего в Линии более 15 котировок на Месси. Варианты с самыми крупными коэффициентами: голы в обоих таймах за 11.00, первый гол и ничья в матче за 18.00, гол головой за 25.00.

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