В Саратове будет создан комитет по развитию присоединенных территорий

В администрации Саратова создадут отдельное подразделение, которое займется вопросами развития присоединенных сельских территорий. Об этом сегодня на публичных слушаниях по вопросу расширения муниципалитета рассказал глава города Михаил Исаев.

Он отметил, что пока подразделение создано в администрации Заводского района, однако в ближайшее время в структуре администрации появится комитет по развитию новых присоединенных территорий

По итогам слушаний 33 присутствовавших проголосовали за присоединение к муниципальному образованию «Город Саратов» Рыбушанского и Синеньского МО. Теперь вопрос вынесут на ближайшее заседание городской думы (оно запланировано на 12 марта), после чего внесут инициативу в облдуму.

Марина Ковалева