Netherlands Airport Consultants составит мастер-план по развитию аэропорта Казани

Нидерландская компания Netherlands Airport Consultants займется составлением мастер-плана по развитию казанского аэропорта до 2050 года. Тендер опубликован на портале госзакупок.

Отмечается, что стоимость контракта составляет свыше 25 млн рублей. Победителю тендера предстоит подготовить решение по увеличению пропускной способности аэровокзала и грузового терминала, по развитию аэродромной инфраструктуры. Кроме того, Netherlands Airport Consultants нужно будет создать концепцию развития территории для «Аэротрополиса», который объединит площади выставочного центра «Казань Экспо» и транспортно-пересадочного узла воздушной гавани.

"Ъ-Казань"