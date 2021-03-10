«Ливерпуль» — «Лейпциг»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 10 марта

10 марта «Ливерпуль» сыграет с «Лейпцигом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Как и первая игра, завершившаяся победой английской команды со счетом 2:0, встреча пройдет на нейтральном стадионе «Пушкаш Арены» в Будапеште. Начало — в 23:00 по московскому времени. Аналитики Фонбет рассказали о ставках на этот матч.

В какой форме «Ливерпуль»

«Ливерпуль» проиграл 6 из 8 последних матчей — «Брайтону» (0:1), «Манчестер Сити» (1:4), «Лестеру» (1:3), «Эвертону» (0:2), «Челси» (0:1) и «Фулхэму» (0:1). В таблице Английской Премьер-лиги красные опустились на 8-е место. Они на 22 очка отстают от лидирующего «Манчестер Сити» и на 7 — от «Челси», замыкающего зону Лиги чемпионов.

Одну из двух побед в восьми последних матчах команда Юргена Клоппа одержала над «Лейпцигом» (2:0) в первом матче 1/8 финала, вторую — над аутсайдером АПЛ «Шеффилдом» (2:0).

Красные по-прежнему испытывают кадровые трудности в обороне – в лазарете остаются Джо Гомес, Вирджил Ван Дейк, Джордан Хендерсон и Жоэль Матип. Под вопросом участие в игре с «Лейпцигом» Озана Кабака и Роберто Фирмино, пропустивших последний матч чемпионата Англии с «Фулхэмом» из-за повреждений.

В какой форме «Лейпциг»

«Лейпциг» в 9 последних матчах одержал 8 побед и потерпел лишь 1 поражение — от «Ливерпуля» в первом матче 1/8 финала (0:2). После этого «быки» обыграли «Герту» (3:0), мёнхенгладбахскую «Боруссию» (3:2), «Вольфсбург» (2:0) и «Фрайбург» (3:0). Сейчас «Лейпциг» — второй в турнирной таблице Бундеслиги. Он на два очка отстает от лидирующей «Баварии» и на 8 опережает ближайшего преследователя — «Вольфсбург».

В матче с «Ливерпулем» «Лейпцигу» не поможет Анхелиньо, который был самым результативным игроком команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов — на его счету 3 гола и 3 голевые передачи в 7 играх главного еврокубка, а также Доминик Собослаи.

«Ливерпуль» – «Лейпциг»: статистика личных встреч

Единственный раз «Ливерпуль» и «Лейпциг» встречались три недели назад в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Красные победили благодаря голам Мохамеда Салаха и Садио Мане.

Прогноз экспертов на матч «Ливерпуль» — «Лейпциг» 10 марта

Победа «Лейпцига» с форой (0) за 2.10

«Ливерпуль» сделал серьезную заявку на выход в четвертьфинал, выиграв со счетом 2:0 номинально гостевой матч. Но у «Лейпцига» есть все шансы отыграться. Соперник в плохой форме — не забивал и проиграл в трех из четырех последних матчей, а сама команда Юлиана Нагельсманна набрала отличный ход и здорово выступает на выезде — каждый из трех последних матчей в гостях «быки» выиграли со счетом 3:0. «Лейпциг» одержал 8 побед в 9 последних матчах, и можно рассчитывать, что и «Ливерпуль» он тоже обыграет.

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