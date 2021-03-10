Петербургский парламент окончательно принял поправки к «балконной амнистии»

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 36 голосами приняло в третьем чтении законопроект, запрещающий управляющим компаниям требовать от горожан убирать дополнительное остекление балконов и лоджий. В окончательном виде закон утвердили с незначительными изменениями.

Об этом сообщается на сайте городского парламента. В соответствии с принятым законом управляющие компании не смогут принуждать петербуржцев демонтировать самовольное остекление балконов и лоджий, если оно было сделано до 1 января 2020 года. В первоначальном тексте законопроекта граница распространения амнистии была установлена на 11 января 2020 года.

Сам закон о «балконной амнистии», запретивший штрафовать граждан за выполненное до 11 января 2020 года самовольное остекление, был принят 19 февраля 2020 года.