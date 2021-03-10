В Новосибирске построят тоннель к станции метро «Золотая нива»

Левый перегонный тоннель построят в Новосибирске к станции метро «Золотая Нива» от «Березовой рощи». Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Границы участка под строительство объекта пройдут по ул. Кошурникова на участке от ул. Фрунзе до ул. Никитина. В 2021 году на этой территории должны провести инженерно-геологические и геодезические изыскания.

По данным документа, заказчик - муниципальное унитарное предприятие города «Управление заказчика по строительству подземных сооружений», источник финансирования - собственные средства заказчика.

«Действующий правый тоннель станции «Золотая Нива» с 2010 года работает в реверсивном режиме. Поезд здесь ждут от 6 до 12 минут. Например, в часы пик поезда ездят чаще, а вечером интервал между поездами увеличивается. Второй тоннель позволит сократить это время», - цитирует пресс-служба обкома КПРФ слова директора компании-заказчика Александра Мысика.

Также он сообщил, что в мае городские власти обсудят реконструкцию станции метро «Золотая нива», они намерены найти источник финансирования, не используя городской бюджет.

В 2018 году мэр Новосибирска Анатолий Локоть говорил, что городские власти обратятся к федеральным властям с просьбой помочь в финансировании строительства метрополитена. «У нас недостроенное метро. Без его строительства развивать дальше город невозможно», - говорил он журналистам.

Юлия Сасевич