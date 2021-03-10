На трассе М5 в Челябинской области ограничили движение грузовиков из-за метели

В Челябинской области на федеральной трассе М5 «Урал» ввели ограничения для большегрузного транспорта из-за неблагоприятных метеоусловий, сообщает пресс-служба «ФКУ Управление дорогами "Южный Урал"».

Движение фур приостановлено на участке от Челябинска до границы с Башкортостаном. Ограничения движения большегрузов введены в 16 часов, ориентировочное время окончания – 12 часов 11 марта. Время может быть изменено. По данным Гидрометцентра, ночью 11 марта в отдельных районах Челябинской области ожидаются метели и снежные заносы на дорогах.