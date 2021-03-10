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Тюменские госслужащие будут получать региональные премии за госнаграды

Госслужащие Тюменской области смогут получать единовременные премии при награждении государственными наградами Российской Федерации, при поощрении президентом или федеральным правительством. Соответствующее постановление подписал губернатора Александр Моор.

Согласно документу, опубликованному на интернет-портале правовой информации региона, на награды могут рассчитывать как действующие, так и уволенные со службы сотрудники госорганов, а также члены семьи уже умершего чиновника.

«Единовременное поощрение выплачивается в размере трех окладов при награждении госнаградами РФ, в размере двух окладов — при поощрении президентом, в размере одного оклада — при поощрении правительством РФ»,— указано в постановлении. Там подчеркивается, что действие постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 11 августа 2020 года.

Для получения премии необходимо подать заявление в тот орган, где госслужащий работает или работал. После проверки поданных документом, средства будут перечислены в течение 30 дней.

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