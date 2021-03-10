«Объем опережающего финансирования в Самаре может быть увеличен до 3,7 млрд рублей» Директор филиала «Т Плюс» о том, какие инвестиции получила Самара после перехода в ценовую зону, что ждет рынок тепла других городов региона и как решить проблему некачественной горячей воды в Тольятти

В 2020 году в Самаре, перешедшей на новую модель рынка тепла, заменили 22 участка тепловых сетей общей протяженностью 30 км, семь участков — муниципальные. Сумма вложений составила рекордных 2 млрд руб. Директор самарского филиала «Т Плюс» Александр Гришатов рассказал, какой объем инвестиций город получит в 2021 году и какие перемены ожидаются в Новокуйбышевске, Сызрани и Тольятти.

– Удалось ли «Т Плюс» реализовать инвестиционную программу в Самарской области в 2020 году в условиях повсеместных ограничений, связанных с пандемией, и снижения платежеспособности потребителей?

– Реализовать ее удалось. Более того, несмотря на снижение платежеспособности потребителей, мы не сократили финансирование ремонтной и инвестиционной программ. Кроме того, у нас с областными и городскими властями были совместные планы после выхода постановления о переходе Самары в ценовую зону и до того, как это фактически произойдет, начать опережающее финансирование перекладок муниципальных тепловых сетей в городе. И этот план тоже воплотился в жизнь. Объем дополнительных средств, направленных на модернизацию городских муниципальных сетей, составил порядка 1 млрд руб. На недавнем совещании с ресурсоснабжающими организациями губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил добросовестное исполнение ПАО «Т Плюс» всех намеченных инвестиционных программ и планов.

– Опираясь на опыт первого года работы в ценовой зоне теплоснабжения и учитывая влияние пандемии, будут ли пересмотрены инвестиционные планы по замене муниципальных тепловых сетей в 2021 году?

– Для этого есть все возможности. Руководством «Т Плюс» рассматривается возможность увеличить в текущем году объем опережающего финансирования в перекладки с 2 до 3,7 млрд руб. Сейчас компания с региональным правительством и городской администрацией прорабатывает технические вопросы: выбор приоритетных участков по степени повреждаемости, синхронизация мероприятий по перекладкам с плановыми ремонтами дорожной сети, предотвращение транспортного коллапса в городе во время проведения работ. Главные задачи – успеть в короткие сроки переложить все сети и сократить количество отключений, которые приносят неудобства потребителям.

– В ноябре прошлого года опубликовано постановление правительства РФ о переходе Новокуйбышевска в ценовую зону теплоснабжения. Планируется ли там опережающее финансирование перекладок, как и в Самаре? Какие работы будут проведены в первую очередь?

– У нас есть инвестиционная программа, утвержденная в Новокуйбышевске. Схема теплоснабжения актуализирована в соответствии с законодательством. С администрацией города подписывается соглашение о ее исполнении. То есть сейчас город на стадии переходного периода. В этом году в муниципальные сети в рамках опережающего финансирования будет вложено порядка 150 млн руб. Масштабы теплоэнергетического хозяйства в Самаре и Новокуйбышевске разные, поэтому и объем инвестиций отличается.

– Как вы оцениваете состояние тепловых сетей в Новокуйбышевске по сравнению с Самарой? Оно лучше или хуже?

– Все сети в Российской Федерации в результате определенных экономических отношений находятся в тяжелом состоянии. Все города, все теплоснабжающие, ресурсоснабжающие организации ищут возможности для увеличения количества перекладок. Тарифообразование по методу альтернативной котельной как раз является одним из механизмов. Федеральное законодательство устанавливает понятные правила для инвесторов, дает муниципалитетам возможность контролировать инвестиционную деятельность ресурсоснабжающих организаций и улучшать параметры качества и надежности теплоснабжения. Этот метод работает и в городах-миллионниках, и в городах с меньшей численностью населения.

– В феврале 2021 года компания объявила о вхождении АО «ПТС» в состав «Т Плюс». Какова цель реорганизации?

– Решение о консолидации было рекомендовано Советом директоров ПАО «Т Плюс». Все обязательства Предприятия тепловых сетей в Самаре будет выполнять филиал «Самарский». Это обеспечит успешную реализацию масштабной инвестиционной программы «Т Плюс» в рамках перехода на новую модель рынка тепла по методу «альткотельной».

Объединение несет ряд преимуществ для региона и города – рост инвестиций, внедрение единых стандартов качества, повышение управляемости теплоснабжения за счет интеграции тепловых сетей и источников.

– В июле 2020 года «Т Плюс» взял на обслуживание тепловые сети юго-западного района Сызрани. Стало ли понятно за это время, в каком состоянии находятся городские коммуникации, и требуется ли масштабная инвестиционная программа, аналогичная другим городам?

– До того, как выйти на рынок Сызрани и начать работать с местной администрацией, по поручению Министерства энергетики мы провели обследование сетей. Они там находятся в неудовлетворительном состоянии. Последние восемь лет у МУП «ЖЭС», обанкротившегося впоследствии, не было никакой инвестиционной программы. В июле, когда мы пришли в Сызрань, после гидравлики осталось большое количество дефектов, которые мы вынуждены были устранять. Сейчас система работоспособна. Бывают, конечно, перерывы, но они допустимые законодательством и нормативными актами. Инвестиции в рынок теплоснабжения Сызрани необходимы. В текущем тарифном регулировании источники финансирования не предусмотрены. Отчасти это связано с количеством потребителей, которых в два раза меньше, чем в Новокуйбышевске, хотя протяженность сетей сопоставимая. По результатам этого года мы определим, какие мероприятия нужны для повышения качества надежности теплоснабжения в Сызрани, после чего начнем обсуждать запланированные действия с муниципалитетом.

– С учетом перехода городов Самарской области в ценовую зону и значительного увеличения инвестиционной программы в период пандемии не потребует ли это роста численности персонала, есть ли проблемы с подрядными организациями и поставками материалов?

– В период пандемии мы приняли ряд противоэпидемиологических мер, направленных на безопасность персонала: ужесточили требования к подрядчикам, начали обрабатывать помещения, проверять температуру и соблюдать социальную дистанцию. Вместе с тем, с увеличением масштаба инвестиционной программы появилась необходимость увеличить количество сотрудников, ответственных за технический надзор. Сейчас такая перспектива рассматривается. К началу производства работ мы эти вопросы решим.

– Уже известно, на сколько процентов увеличится численность персонала?

– Есть нормативы численности, на которые мы и будем ориентироваться. Пока я их озвучивать не буду. Их будет ровно столько, сколько необходимо для производства работ. В конце концов, это будет зависеть от количества участков, которые сейчас мы прорабатываем. Возможно, будут задействованы специализированные организации для технадзора, планируется привлечение и своего персонала, но это чуть позже.

– В 2020 году много преобразований в теплосетевом комплексе, а будут ли реализованы не менее масштабные проекты на станциях?

– У нас есть крупный проект, который уже прошел отбор – это ДМП-штрих на Самарской ТЭЦ. Размер инвестиций составляет более 5 млрд руб. Планируется замена оборудования – четвертой турбины с энергетическим котлом, с трансформатором, то есть весь блок. Срок реализации этого проекта – октябрь 2025 года. В настоящее время идет разработка схемы выдачи мощности, заключаются контракты на поставку основного оборудования, и объявляются конкурентные процедуры для выбора поставщиков.

– Какие проекты будут реализованы на тольяттинских станциях?

–В 2020 году реализован проект по переводу Тольяттинской ТЭЦ на схему топлива «газ-газ», то есть отказ от сжигания угля и мазута с целью повышения экологичности производства. Проект получился успешный, согласован с Минэнерго Российской Федерации. Проведена большая работа по замене электротехнического оборудования на основном оборудовании Тольяттинской ТЭЦ и ТЭЦ ВАЗа. Планируется реконструкция водоподготовительных установок для внутреннего цикла в 2021 году на ТЭЦ ВАЗа и на Тольяттинской ТЭЦ, и, соответственно, объемы ремонтов для поддержания оборудования в надлежащем состоянии – капитальный и средний ремонты тоже будут выполнены в полном объеме.

– Нашумевшая тема этой холодной зимы – качество горячей воды в Тольятти. Понятна ли проблема, требует ли она реализации каких-то технических решений на контуре тепловых сетей и ТЭЦ ВАЗа? Будет ли произведен перерасчет для потребителей в Автозаводском районе Тольятти?

– К сожалению, люди, которые не обладают специальными знаниями и не имеют отношения ни к водоподготовке, ни к водоснабжению потребителей, пытаются обвинить во всем «Т Плюс». У ПАО «Т Плюс» вообще отсутствуют сети в вышеуказанном районе, и когда обвиняют нашу компанию или даже совместно «Т Плюс» и «Тевис», это несправедливо. Участников этого процесса гораздо больше. Теплосетевых организаций в Автозаводском районе более шести. Есть АвтоВАЗ, который тоже имеет свои тепловые сети и «Энергетика, Связь и Строительство» и др.

В качестве источника исходной воды, предназначенной для восполнения потерь в теплосети, используется питьевая вода, поставляемая от ООО «АВТОГРАДВОДОКАНАЛ». ООО «АВК» осуществляет забор воды из Куйбышевского водохранилища, которое характеризуется относительно стоячей водой, что приводит к поддержанию перманганатной окисляемости (биологической загрязненности) на уровне, близком к предельному нормативу - до 4,6 мг/дм.

На ТЭЦ ВАЗа происходит только коррекционная подготовка подпиточной воды для тепловых сетей. Главным образом, это необходимо для понижения карбонатной или общей жесткости, удаления кислорода и углекислоты. В качестве основного метода дополнительной обработки используется силикатирование подпиточной воды теплосети.

Подготовленная на ТЭЦ ВАЗа подпиточная вода смешивается с обратной сетевой водой, поступающей на предприятие из системы теплоснабжения Автозаводского района, и поступает в бойлеры и пиковые котлы для подогрева. Далее сетевая вода направляется в тепловые сети АО «ТЕВИС» с присоединением к ним объектов потребителей либо непосредственно через абонентские вводы местных систем теплопотребления, либо через центральные тепловые пункты.

Важно отметить, что скорость теплоносителя имеет существенное значение для предупреждения сульфидного загрязнения. При скорости теплоносителя более 1,5 м/с обеспечивается естественный смыв бактерий со стенок трубопроводов и оборудования, благодаря чему исключаются условия для образования их колоний. Однако ретроспективные данные по отпуску тепловой энергии в Автозаводском районе, которые констатируют более чем 30% снижение с 2007 года, уже свидетельствуют о соразмерном сокращении скорости теплоносителя в сетевых трубопроводах и других элементах системы теплоснабжения. А потребление теплоносителя на нужды горячего водоснабжения за указанный период сократилось в 2,4 раза, что также оказало отрицательное влияние на кратность водообмена в системе теплоснабжения.

Таким образом, в последние годы сложились условия (высокая перманганатная окисляемость исходной воды, низкие скорости теплоносителя в сетевых трубопроводах, наличие отложений в отопительных приборах, системах ГВС, в наиболее отдаленных от источника точках) для сульфидного загрязнения и образования колоний бактерий в системе теплоснабжения Автозаводского района г.о. Тольятти.

Эта проблема в Автозаводском районе известна давно. Для ее решения еще в 1997 году появились научные разработки. Администрация Тольятти и теплосетевые организации о них знают, как и «Т Плюс».

– То есть существуют научные разработки, которые давно бы решили проблему?

–Да, борьба с сульфидным загрязнением систем теплоснабжения не является новой, она существует и для Автозаводского района г.о. Тольятти. Результаты исследования микробиоценоза «ВНИПИэнергопром» ОПНИ ВР и их рекомендации направлялись письмом всем заинтересованным сторонам. С министерством энергетики Самарской области разработана дорожная карта, чтобы в следующем году качество воды стало лучше. В зоне ответственности ПАО «Т Плюс» все анализы, проведенные независимыми организациями, соответствуют требованиям СанПИНа. Не было ни одного случая отклонения ни по какому показателю. По поводу перерасчета могу сказать, что у нас они регламентируются строго законодательством, в соответствии с законодательством, и мы, и все вышеуказанные участники процесса будем действовать.

– Сейчас на рассмотрении правительства РФ находится пакет документов по переходу Тольятти в ценовую зону теплоснабжения. Параллельно проходят обсуждения предложения «Т Плюс» о заключении концессионного соглашения по муниципальным тепловым сетям. Какая из этих моделей для Тольятти наиболее приоритетна?

– Мы работаем по двум направлениям с администрацией. Наиболее приоритетным с точки зрения опережающего финансирования и тарифных последствий является переход на метод альтернативной котельной. Тем не менее сейчас идет сравнение всех вышеуказанных вариантов. По результатам этой работы станет ясно, каким же путем пойдет городской округ Тольятти.

– В этом году истекает договор аренды на теплосетевой комплекс Комсомольского района Тольятти. Будет ли он продлен?

– Уведомление о том, что договор подходит к концу, направлено в администрацию Тольятти. Пока переговоров о продлении вышеуказанного договора не было по понятным причинам. Вопрос будет решаться в договорном порядке по результатам окончательных выборов главы администрации. У нас есть время для того чтобы решить этот вопрос.

– Месяц назад появился рейтинг городов-миллионников с самым высоким процентом износа тепловых сетей. На третьем месте по доле сетей, нуждающихся в замене, оказалась Самара, ее опережают Новосибирск и Екатеринбург. Насколько быстро альткотельная способна исправить ситуацию?

– Для того чтобы ощутимо исправить ситуацию, необходимы как минимум трехлетние инвестиционные вложения, что мы сейчас и делаем. Первоначальные планы в Самаре планируем увеличить с целью достижения наиболее скорого эффекта, чтобы население быстрее заметило плюсы от перехода города на альтернативную котельную. Жители могут это почувствовать единственным способом, это уменьшение количества повреждений и удовлетворительное качество предоставляемых услуг, к этому мы и стремимся.

– Сейчас на какой сумме вы остановились?

– Около 3,7 млрд руб. в этом году. На следующий год тоже рассматриваем возможность увеличения первоначальных вложений для того, чтобы все теплосетевое хозяйство, находящееся в зоне ответственности нашей компании, привести в должное нормативное состояние.

– Как вы в этом году оцениваете уровень повреждаемости на теплосетях в Самаре?

– Лучше, чем в прошлом и позапрошлом годах, то есть эффект от вложений есть, но нам нужно еще поработать, что мы и делаем.

– Эти инциденты происходят на муниципальных сетях?

– Большее количество инцидентов случается на муниципальных сетях и на так называемых бесхозных сетях. Совместно с администрацией у нас разработан целый план по исключению бесхозных сетей, который сейчас реализуется. Такое понятие, как бесхозные сети, я думаю, в этом году исчезнет в Самаре.

Беседовала Сабрина Самедова