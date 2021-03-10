На Ставрополье двух полицейских будут судить за мошенничество

В суд передано дело в отношении бывшего начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Ипатовскому городскому округу и старшего участкового уполномоченного полиции того же отдела. Правоохранители подозревают их в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

По версии следствия, в июне 2019 года подозреваемые решили обманом завладеть земельным паем, который принадлежал их знакомому. Полицейские сказали потерпевшему, что в отношении него ведется доследственная проверка о причинении телесных повреждений мужчине. Эта информация не соответствовала действительности. За освобождение от ответственности, подозреваемые предложили передать им 150 тыс. руб. У мужчины не было таких денег, поэтому он по совету полицейских продал свой земельный пай. В качестве покупателя выступило лицо, которое подыскали подозреваемые. После сделки потерпевший передал сумму полицейским, после чего они были задержаны.

Наталья Шинкарева