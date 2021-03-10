Финансовые вложения организаций Удмуртии в 2020 году составили 541 млн рублей

По итогам 2020 года финансовые вложения, размещенные организациями Удмуртии, составили 541 млрд руб., сообщает Удмуртстат. Это на 14 млрд руб. больше, чем в 2019 году.

На конец года остаток финансовых вложений составил 401 млрд руб. Долгосрочные вложение в два раза превысили краткосрочные. Все они принесли доход в 22 млрд руб., из них 20 млрд руб. — доходы от финансовых вложений в предоставленные займы.

Отметим, что в 2020 году наиболее активно осуществляли организации Удмуртии с видами деятельности «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие производства» и «транспортировка и хранение». Их значения составили 244 млрд руб., 118 млрд руб. и 59 млрд руб. соответственно.