В Ярославле подорожал проезд на некоторых маршрутах

В Ярославле на некоторых маршрутах, работающих по нерегулируемому тарифу, подорожал проезд. Об этом рассказывают местные жители в соцсетях. В частности, сообщалось о том, что в Ярославле на маршруте №36 поднялась стоимость проезда с 28 руб. до 30 руб.

В мэрии Ярославля пояснили, что на маршрутах с нерегулируемым тарифом, на так называемых «маршрутках» предусмотрена возможность изменения перевозчиком стоимости проезда с уведомлением об этом городского руководства. По данным мэрии с начала 2021 года на нескольких маршрутах уже произошло увеличение стоимости проезда.

«Ранее в этом году с 26 до 28 руб. подорожал проезд на маршрутах №№45, 84, 90, 94 и 99»,— уточнили в управлении городского пассажирского транспорта ДГХ мэрии Ярославля. Кроме того, по информации управления, с 25 марта до 28 руб. вырастет стоимость проезда на маршруте №93.

Дарья Сабаева