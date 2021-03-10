В Перми ищут виновных в прорыве трубопровода и масштабном отключении электричества

Сегодня в Индустриальном районе Перми произошло отключение электричества, а также прорыв теплосетей на улице Шахтерской и проспекте Декабристов. По данным филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго», в 13 часов 13 минут после прорыва тепломагистрали из-за воздействия воды и пара произошло автоматическое отключение ЛЭП мощностью 110 кВ. В результате без электричества остались 19,8 тыс. человек. Спустя 28 минут электроснабжение было восстановлено. «По данным очевидцев, сначала произошел выброс пара, а потом уже отключилось электричество. Когда воздействие на ЛЭП прекратилось, электроснабжение было восстановлено»,— пояснил собеседник, близкий к филиалу.

В Пермской сетевой компании, напротив, настаивают, что прорыв произошел после отключения насосов, которые понижают давление в теплосетях. Собеседник в сфере ЖКХ утверждает, что сбои в работе были зафиксированы средствами объективного контроля в 13 часов 16 минут, то есть после отключения ЛЭП. По данным “Ъ-Прикамье”, для установления причин аварий будет создана специальная комиссия.