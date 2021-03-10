Власти Казани не намерены сносить «хрущевки» при комплексной застройке

Власти Казани не намерены сносить существующие жилые районы с «хрущевками» после принятия пакета законопроектов о комплексной застройке территорий, который позволит сносить в том числе неаварийные дома. Об этом заявила главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина.

«Если Казань когда-нибудь и дойдет до этого, то может это будет через 50 лет, но точно не сейчас. Казань категорически против осваивать уже жилые территории. Мы говорим об освоении депрессивных территорий, нежилых территорий, бывших промышленных или вообще незастроенных территориях. Речь не идет о жилых территориях. Не надо беспокоиться на этот счет»,— сказала она журналистам после заседания комитета Госсовета по жилищной политике.

Госпожа Тухватуллина «огромный потенциал» новой застройки видит, прежде всего, в центре, где «огромное количество нереализованные площадок, невстроенных в жизнь города». На заседании комитета она рассказала о планах застроить территории «Локомотив» и «Портовая» вдоль Волги. Инвесторы здесь намерены реализовать более 3,8 млн кв. м жилья и коммерческих объектов.

Напомним, законопроект о комплексной застройки территорий, который позволит сносить любые дома, а не только аварийные, был одобрен Госсоветомв первом чтении на сессии в феврале. Он вызвал критику парламентской оппозиции. Однако сегодня на заседании профильного комитета был представлен еще один законопроект, который совместно подготовили депутаты «Единой России», КПРФ и «Справедливой Россией». Он дает возможность собственникам жилья получать равнозначное жилье (не меньшей площади изымаемого в рамках застройки) в том же населенном пункте. В связи с этим основная часть претензий оппозиции была снята.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"