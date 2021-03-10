В апреле в Татарстане начинается сезон весенней охоты

С 3 апреля в Татарстане открывается сезон весенней охоты. Об этом говорится в сообщении госкомитета региона по биоресурсам.

Отмечается, что с 3 апреля по 6 мая можно будет охотиться на селезней уток с использованием подсадных, с 17 по 26 апреля — на водоплавающую дичь, с 24 апреля по 3 мая — на боровую дичь.

Заявления на получение разрешения на добычу пернатой дичи в весенний сезон начнут принимать не менее чем за десять до начала весенней охоты. Точную дату в ведомстве пообещали назвать позднее.

"Ъ-Казань"