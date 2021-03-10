Половина квартир на вторичном рынке Петербурга не старше 10 лет

Половина квартир, продаваемых на вторичном рынке Москвы и Санкт-Петербурга в настоящее время, находятся в

домах, возраст которых не превышает 10 лет.

По данным экосистемы недвижимости «Метр квадратный» (входит в Группу ВТБ), 18% от объема продаж в Санкт-Петербурге приходится на дома 1955-1989 годов постройки, около 70% — построены в современной России.

Аналитики поясняют, что вторичный рынок у многих ассоциируется с домами массовых серий, но статистика говорит о его значительном «омоложении». Возведение большого объема жилищного фонда после 2011 года и активность инвесторов привели к росту предложений по продаже квартир по переуступке. Эта тенденция на фоне дальнейшего увеличения объемов жилищного строительства в стране будет продолжаться.