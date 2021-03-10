Свердловский министр образования сдаст ЕГЭ с родителями одиннадцатиклассников

Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов примет участие в акции «День сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) с родителями», сообщил департамент информационной политики региона. Планируется, что он напишет экзамен 24 марта.

Акция пройдет по всей России, в ней смогут принять участие родители выпускников школ. По данным департамента, в Свердловской области для сдачи ЕГЭ с родителями организуют более 50 площадок, в том числе семь — в Екатеринбурге.

Для родителей разработали сокращенный формат экзамена. «Родители одиннадцатиклассников пройдут регистрацию, предэкзаменационный контроль, сдадут телефон и личные вещи, после чего смогут проверить свои знания по русскому языку — единственному обязательному предмету для участников ЕГЭ в этом учебном году»,— говорится в сообщении департамента.

«День сдачи ЕГЭ с родителями» ежегодно проводится в российских городах с 2017 года. В 2021 году государственную итоговую аттестацию в Свердловской области пройдут более 20 тыс. одиннадцатиклассников.

Михаил Мананников