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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Липецкой области планируют увеличить посевы рапса и сои

Под посев масличных культур в Липецкой области отведено порядка 330 тысяч га. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации. При этом планируется увеличить посевы ярового рапса и сои на 12 и 16% соответственно.

По словам начальника областного управления сельского хозяйства Олега Долгих, увеличение площадей под масличные культуры будут расти с учетом рекордных урожаев двух последних лет, высокой маржинальности и востребованности этих культур. «А увеличение производства рапса и сои с прошлого года субсидируется государством», — добавил господин Долгих.

Александр Прытков


Какой завод по переработке сои строится в Липецкой области

Общий объем инвестиций группы «Черкизово» в строительство маслоэкстракционного завода по переработке сои и комбикормового завода может сократиться с изначально заявленных 11,9 млрд руб. до 11,3 млрд. Средства будут вложены в уже строящийся маслоэкстракционный завод, а также в возможное в дальнейшем возведение комбикормового завода с элеватором на 182 тыс. т и завод соевого протеина

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