В Липецкой области планируют увеличить посевы рапса и сои

Под посев масличных культур в Липецкой области отведено порядка 330 тысяч га. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации. При этом планируется увеличить посевы ярового рапса и сои на 12 и 16% соответственно.

По словам начальника областного управления сельского хозяйства Олега Долгих, увеличение площадей под масличные культуры будут расти с учетом рекордных урожаев двух последних лет, высокой маржинальности и востребованности этих культур. «А увеличение производства рапса и сои с прошлого года субсидируется государством», — добавил господин Долгих.

Александр Прытков