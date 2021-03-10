Пензенского школьника заключили под домашний арест за подготовку теракта

В Пензенской области Следственный комитета возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего школьника Максима по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту). Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, подросток планировал в апреле совершить теракт в своей школе, так как якобы испытывал неприязнь и враждебность по отношению к одноклассникам и педагогам. Предположительно, для этого он собирался использоваться гладкоствольное охотничье ружье. Его противоправные действия пресекли сотрудники региональных УФСБ и УМВД. В ходе осмотров жилища несовершеннолетнего и его родственников изъято ружье и охотничий порох, отметили в ведомстве.

Школьника задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Мария Шахрай