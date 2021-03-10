В Оренбуржье выявлен минимум заразившихся коронавирусом с 28 июня

В Оренбуржье зафиксировано 70 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за 24 часа, что стало минимальным показателем с 28 июня 2020 года. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

В течении последних восьми дней в регионе выявляют менее 80 случаев заражения COVID-19. Всего в Оренбуржье число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 38 355. Умерли 650 человек, в том числе шесть пациентов за последние сутки.

По общему числу инфицированных Оренбуржье находится на седьмом месте в ПФО после Нижегородской, Ульяновской, Саратовской, Самарской областей, Пермского края и Пензенской области.

Андрей Сазонов