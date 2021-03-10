В Татарстане за сутки подтвердили 50 новых случаев коронавируса

За сутки на территории Татарстана выявили 50 новых случаев COVID-19. Из них один оказался завозным, 49 — контактными, 22 человека госпитализировано, 28 получают лечение на дому. Об этом сообщили в оперштабе региона по борьбе с коронавирусом.

Среди заболевших — один несовершеннолетний и 22 человека старше 60 лет. 23 новых случая выявили в Казани, в Набережных Челнах и Зеленодольском районе — по четыре, в Арском и Нурлатском — по три, в Высокогорском, Лаишевском, Менделеевском и Новошешминском — по два, в Буинском, Верхнеуслонском, Дрожжановском, Пестречинском и Тетюшском — по одному.

«На 10 марта в Татарстане зарегистрировано 18 485 случаев COVID-19.Выздоровело за весь период 15 118, в том числе 89 за минувшие сутки», — отмечается в сообщении.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

"Ъ-Казань"