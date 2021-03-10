СКР сообщил подробности предотвращения теракта в пензенской школе

Ученик школы в селе Верхний Ломов Пензенской области планировал убийство одноклассников в апреле текущего года, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР. Как ранее сообщал источник “Ъ”, уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (подготовка к террористическому акту). Подросток помещен под домашний арест.

Как сообщает Следственный комитет, 16-летний подросток из чувства враждебности к одноклассникам и педагогам планировал совершить теракт в школе. «С этой целью несовершеннолетний разработал план совершения преступления с использованием гладкоствольного охотничьего ружья. Довести до конца преступный умысел подросток не смог, поскольку его противоправные действия пресечены сотрудниками УФСБ и УМВД России по Пензенской области в ходе оперативно-разыскных мероприятий. В ходе осмотров жилища несовершеннолетнего и его родственников изъято ружье и охотничий порох»,— отметили в СКР.

Сергей Петунин, Саратов