Учреждения допобразования в Глазове временно переведут на «дистанционку»

В Глазове отметили рост внебольничных пневмоний среди детей. В связи с этим учреждения дополнительного образования временного переведут на дистанционное обучение, сообщает пресс-служба муниципалитета. При этом вводить его повсеместно в школах не планируется.

«Также руководством ЧМЗ отмечен рост заболеваемости ковидом среди работников завода. По мнению отдела санитарного надзора МСЧ-41, заражение сотрудников ЧМЗ идет бытовым путем, в том числе через детей, являющихся бессимптомными носителями»,— добавили в пресс-службе городской администрации.