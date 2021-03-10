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Учреждения допобразования в Глазове временно переведут на «дистанционку»

В Глазове отметили рост внебольничных пневмоний среди детей. В связи с этим учреждения дополнительного образования временного переведут на дистанционное обучение, сообщает пресс-служба муниципалитета. При этом вводить его повсеместно в школах не планируется.

«Также руководством ЧМЗ отмечен рост заболеваемости ковидом среди работников завода. По мнению отдела санитарного надзора МСЧ-41, заражение сотрудников ЧМЗ идет бытовым путем, в том числе через детей, являющихся бессимптомными носителями»,— добавили в пресс-службе городской администрации.

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