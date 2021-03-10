Выпуск мелованного картона в Краснокамске начнется в марте

Первая в России линия по выпуску мелованного картона начнет работу в конце этого месяца в краснокамском ООО «КАМА Картон» (входит в группу компаний «КАМА»). Как сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края, об этом заявил гендиректор компании Владимир Дружков.

По словам господина Дружкова, производство фактически готово к запуску. «Это будет первое и единственное в России производство мелованного картона. Расчетная проектная мощность — 220 тыс. тонн в год, планируем выйти на нее в 2023 году»,— рассказал гендиректор.

На новом производстве будут работать 1 тыс. сотрудников, сервисным обслуживанием проекта займутся 150 подрядных организаций. Сырьем для производства мелованного картона станет древесина лиственных пород. В создание первого российского производства мелованного коробочного картона был инвестирован 21 млрд руб. Для его реализации было создано ООО «КAMA Картон», приобретено и смонтировано передовое оборудование. Производственные и вспомогательные площади нового комплекса занимают свыше 100 тыс. кв. м.

По словам губернатора Дмитрия Махонина, в случае необходимости регион готов помочь предприятию с подбором квалифицированных кадров, в том числе с помощью краевого Центра опережающей профподготовки, который был открыт в прошлом году.