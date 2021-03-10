Как сберечь ресурсы предпринимателей и государственного бюджета? Как эффективнее потратить четыре года, во время которых в среднем может длиться проверочный период, как субъектам налоговых правоотношений ориентироваться в ситуации, когда нет возможности заплатить налоги все и быстро? Как сохранить репутацию добросовестного налогоплательщика и продолжать быть участником контрактной системы в сфере закупок?



Эти и другие вопросы рассмотрели вчера, 9 марта на онлайн — встрече Объединенного Делового совета по медиации на тему «Медиация с ИФНС: все участники настроены, нужна высокая поддержка».

Татьяна Еремеева

По словам идейного вдохновителя и координатора Объединенного Делового совета по медиации, генерального директора Центра медиации «ПокровЪ», тренер - медиатор Еремеева Татьяна, медиация в налоговой сфере переформатирует сознание общества, помогает сделать более эффективными инструменты фискальной политики. Ведь налоговая проверка это долгий и дорогой механизм. Практика показала, продуктивность и жизнеспособность более оперативных способов разрешения спорных ситуаций: предпроверочные мероприятия, досудебное урегулирование споров. Достойное место в этом списке вполне может занять и медиация — внесудебные переговоры с участием независимого специалиста, медиатора, с целью прийти к взаимоприемлемому результату. Такие переговоры основаны на полной конфиденциальности.

На онлайн-встрече участвовали медиаторы, практикующие налоговые юристы и представители финансовой науки.

Спикер Арзуманова Лана, медиатор, д.ю.н., профессор кафедры финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), отметила, что для такой кропотливой работы необходима особая подготовка специалистов, ведь далеко не все споры подлежат медиации в налоговой сфере. К примеру, вопросы отсрочки или рассрочки оплаты налогов, детали применения налоговых вычетов, нюансы отнесения к фактическим обстоятельствам, вполне могут стать предметом для обсуждения в медиации. А вопросы размера обязательных платежей неизменны. В этом году, кафедра планирует запустить совместную со швейцарским университетом программу по подготовке медиаторов с финансовой специализацией.

А докладчик Новоселов Евгений, практикующий налоговый юрист, отметил, что у каждой из сторон налоговых правоотношений есть свои предпосылки для оперативного решения спорного вопроса, а значит и для применения медиации. У налогового органа есть потребность не загружать сотрудников длительными проверочными мероприятиями, бывает, что за такими долголетними мероприятиями теряется смысл и цель работы фискальных органов. А еще у ведомства есть интерес в гарантированной выплате налогов и важно отделить добросовестных от недобросовестных налогоплательщиков. А большей части налогоплательщиков необходимо сохранить репутацию, особенно в ситуациях с госконтрактами или договориться в обстановке, когда нет возможности заплатить все и быстро, прояснить моменты по исчислению налога и т. п.

О первой в истории РФ медиативной процедуре с ФНС рассказал спикер Александр Григорьев, медиатор, руководитель практики FBK Grant Thornton, соблюдая условия конфиденциальности. Процедура была проведена в полном объеме и завершена у нотариуса. То есть медиативное соглашение было удостоверено нотариально. Что дает возможность, если вдруг один из партнеров по переговорам после медиации не исполнит свои обязательства, то можно минуя суд обратиться за принудительным исполнением к приставам.

Александр сообщил, что работа в этой медиации осуществлялась на условиях Pro bono, то есть профессиональная помощь была оказана на общественных началах. Потому как считает, что такие случаи формируют инновации в налоговых отношениях, подобные пилотные проекты необходимы для развития профессии медиатора.

Выступающий отметил, что хоть медиация и не закреплена в нормативных документах ведомства, предложил обратиться по аналогии как в предпроверочных мероприятиях, они тоже не закреплены законодательно, при этом активно применяются в практике.

Следующая встреча Объединенного Делового совета по медиации пройдет 8 апреля и медиаторы обсудят особенности онлайн-медиации.

