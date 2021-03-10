Благотворительная акция «Выручай!»

Благотворительный фонд «Берегиня», кондитерские «Виолет» и школа дизайна «Точка» запустили совместную благотворительную акцию «Выручай!». Принять участие в акции и помочь детям с онкологическими заболеваниями может каждый пермяк.

Благотворительный фонд «Берегиня» вот уже 12 лет помогает детям Перми и Пермского края побороть онкологические и другие тяжелые заболевания. Фонд проводит десятки благотворительных акций каждый год. Но 1 марта стартовала особенная акция, в ходе которой дети помогают детям. Невероятно талантливые дети и преподаватели школы дизайна «Точка» разработали дизайн упаковки и товаров, которые будут продаваться в кондитерских «Виолет». Прибыль от продажи будет передана фонду «Берегиня».

Все товары созданы из экоматериалов. В них заложена философия заботы о планете, которую мы оставляем своим детям.

1. «Выручай!»-сумка – стильный шопер. Заменяет миллиард пластиковых пакетов. Прочный и надежный.

2. «Выручай!»-коробочка украсит ваш торт, а еще может превратиться в корону и гирлянду флажков. Отличное дополнение к подарку на праздник!

3. «Выручай!»-стаканчик – удобный стаканчик для вкусных напитков с собой. Подарит позитив и также поможет детям выздоравливать. Пять рублей от продажи каждого напитка будет передано благотворительному фонду «Берегиня».

Приходите в кондитерские «Виолет» и выбирайте свой «Выручай!»-товар!

Адреса и все подробности – на сайте благотворительного фонда «Берегиня»: https://fondbereginya.ru/1074-viruchai/