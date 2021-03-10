В Ярославле 1.5 тысячи опасных из-за скопившегося снега крыш

В Ярославле насчитывается 1.5 тыс. потенциально опасных крыш, контроль за уборкой снега с которых ведется на постоянной основе, сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля. В мэрии уточнили, что ответственными за чистоту крыш многоквартирных домов являются управляющие компании. Если домом управляют ТСЖ и ЖСК, за уборку снега отвечают собственники.

По словам заместителя начальника муниципальной жилищной инспекции Ларисы Родионовой, за последние два месяца в Ярославле было обследовано более 1 тыс. крыш. По результатам проверки было выявлено 55 нарушений.

В пресс-службе отметили, что за чистоту крыш в отдельно стоящих зданиях предприятий ответственными являются руководители предприятий.

«Предприниматели должны регулярно чистить крыши своих предприятий от снега, не допуская возникновения угрозы пешеходам, а также своевременно вывозить снег в течение суток с момента очистки кровли»,— пояснили в пресс-службе, добавив, с начала этого года в Ярославле было обследовано более 1,6 тыс. предприятий. На 567 объектах были выявлены наличие снега и наледи на кровлях и на козырьках входных зон. По информации пресс-службы, в случае выявления ненадлежащего содержания кровли и скопления сброшенного снега на пешеходной зоне, руководителям предприятий направляют уведомительные письма о необходимости устранения замечаний.

Дарья Сабаева