ФКУ «Приуралье» отменило конкурс на содержание трассы М-5

Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье» отменило конкурс на содержание участков трассы М-5 «Урал» в Башкирии, сообщается на сайте госзакупок. Причина отмены не уточняется. В пресс-службе управления сообщили, что отмена связана с «доведением новых лимитов финансирования». «Необходимо сделать перерасчет»,— отметили в «Приуралье».

По условиям контракта начальной стоимостью 357,69 млн руб., подрядчик должен был до 31 октября отремонтировать тонкие слои покрытия двух участков дороги М-5 общей длиной 37,38 км.

С жалобой на условия аукциона в УФАС по Башкирии обратился крупный региональный дорожный подрядчик — ООО «Дортрансстрой». В компании полагают, что заказчик в нарушение закона о контрактной системе установил в документации требование о наличии у претендента заключенных не ранее 1 января 2020 года и исполненных контрактов, стоимость которых должна составлять не менее 100 % от начальной цены контракта. Таким образом, «заказчик искусственно ограничил потенциальных исполнителей работ», отмечали в «Дортрансстрое». Жалоба компании еще не рассмотрена.

Майя Иванова