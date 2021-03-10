В железногорской школе для одаренных детей выявлены нарушения в организации питания

Прокуратура Железногорска сообщила о нарушениях в организации питания

в интернате для одаренных детей «Школа космонавтики». Проверка была организована после массового обращения учеников за медицинской помощью. У шестерых было выявлено расстройство пищеварения, у еще одного учащегося - норовирусная инфекция, сообщает прокуратура Красноярского края.

По результатам санитарно-эпидемиологического расследования Межрегионального управления Федерального медико-биологического агентства России было установлено превышение нормируемых показателей содержания микроорганизмов в суточных пробах пищевой продукции. “Для раздачи напитков использовался пластмассовый инвентарь без специальной маркировки, ненадлежащим образом хранились столовые приборы и посуда, разделочный инвентарь”,— говорится в сообщении прокуратуры.

По результатам расследования прокуратура внесла представление в отношении КГБУ “Центр питания”, которое занимается организацией горячего питания в школе, а в отношении шеф-повара было возбуждено административное дело из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания (ст. 6.6 КоАП РФ).

Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс призвал власти усилить контроль за сферой организации школьного питания. С 18 февраля по 3 марта в Красноярске было зафиксировано 114 случаев заболевания острой кишечной инфекцией. По данным на 9 марта 24 ребенка находились в больницах. В связи с массовым отравлением детей правоохранителями было возбуждено два уголовных дела.

Даниил Тарабукин