В Башкирии от коронавируса умерли 305 человек

В Башкирии за сутки выявлено 132 случая заражения коронавирусом, сообщает республиканское министерство здравоохранения. Общее количество заболевших — 29 922 человека. В стационарах лечатся 308 пациентов, 20 из них — в тяжелом состоянии, 10 человек подключены к аппаратам ИВЛ. На амбулаторном лечении находятся 5209 пациентов.

За прошедшие сутки зарегистрировано два случая смерти от COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе умерли от коронавируса 305 человек.

Суточный прирост выявленных пациентов с внебольничной пневмонией — 101 человек.

Майя Иванова