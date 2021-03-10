Молодые семьи Волгоградской области получат соцвыплату на приобретение жилья

В Волгоградской области 321 молодая семья в 2021 году получит социальную выплату на приобретение жилого помещения или индивидуальное строительство в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Волгоградской области». Об этом сообщили в областной администрации.

По информации облстроя, объем средств, выделенных на эти цели в 2021 году, составляет 197,2 млн руб., из которых 91,2 млн руб. — средства областного бюджета. В программу вошли 48 муниципалитетов.

«Участниками госпрограммы могут стать супруги в возрасте, не превышающем 35 лет, признанные нуждающимися в жилье и имеющие доход для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты», — уточнили в обладминистрации.

Мария Шахрай