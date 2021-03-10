Приговор бывшему управляющему «Карамели» вступил в законную силу

Приговор бывшему управляющему мини-отелем «Карамель» Сергею Щербакову вступил в законную силу: в установленный срок он не подал апелляционную жалобу. В ближайшее время осужденного этапируют из СИЗО №1 в одну из колоний краевого ГУФСИН.

Приговор господину Щербакову был вынесен 25 февраля Индустриальным судом Перми. Экс-управляющего «Карамелью» признали виновным в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц, назначив наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Он также лишен права заниматься гостиничной деятельностью на два года.

Суд посчитал доказанным, что предприниматель незаконно организовал перепланировку подвала одного из домов и разместил там гостиницу. 20 января 2020 года произошел прорыв трубопровода, горячая вода попала в полуподвальные помещения мини-отеля, в результате погибли пять человек и четверо пострадали. Когда в помещения начал поступать кипяток, люди не смогли выбраться в безопасное место. К тому же через территорию мини-отеля проходил транзитный трубопровод, к которому подсудимый не обеспечил доступ специалистов.