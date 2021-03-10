Полицейские задержали пятерых обнальщиков в Нижегородской области

В Следственной части областного управления МВД сообщили о расследовании уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). В рамках расследования были задержаны пятеро нижегородцев в возрасте от 36 до 59 лет, которые за процент оказывали физическим и юридическим лицам услуги по обналичиванию денег.

«Подозреваемые использовали счета не менее 20 подконтрольных организаций, которые фактически какую-либо финансово-хозяйственную деятельность не вели. По подсчетам сотрудников полиции, через подконтрольные фигурантам фирмы проведено не менее 250 млн руб. В последующем, полученные средства передавались “клиентам” в эквивалентной сумме за минусом комиссионного вознаграждения. За время осуществления противоправной деятельности подозреваемые извлекли незаконный доход в размере свыше 23 млн руб.»– сообщили в полиции.

При проведении обысков были изъяты черновые записи, печати организаций, телефоны, флешки, ключи удаленного доступа и управления системами «клиент-банк», сим-карты, ноутбук, пластиковые карты, регистрационные и первичные документы организаций. Троих подозреваемых на время расследования суд отправил под домашний арест, остальных обязали являться к следователю. По инкриминируемой статье теневым банкирам грозит срок до семи лет лишения свободы, если их вина будет доказана.

Иван Сергеев