ГК «Ростов-Дон» победил «Кубань» в гостевом матче

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» 9 марта обыграл команду «Кубань» в туре Суперлиги Париматч 2020/21 со счетом 23:24. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Кубань» открыла счет, ростовская команда смогла распечатать ворота соперника только спустя две минуты. На пятой минуте игрок «Кубани» сфолила на Сень, после чего было назначено пенальти, которое реализовала Крпеж-Шлезак. Спустя минуту преимущество ростовчанок увеличилось до двух мячей — 1:3. К середине тайма счет составлял 3:9, однако краснодарской команде удалось быстро сократить преимущество до 10:11. Первая половина матча завершилась со счетом 11:15.

Во втором тайме «Ростов-Дон» владел преимуществом. На 43-й минуте «Кубань» сократила преимущество до счета 19:20. За мять минут до конца матча счет был 22:23 в пользу «Ростов-Дона». Игра закончилась со счетом 23:24 в пользу ростовской команды.

Как говорится в сообщении клуба, «Ростов-Дон» 14 марта во Дворце спорта проведет ответный матч с хорватской «Подравкой» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Наталья Шинкарева