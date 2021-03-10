Основатель Zoom поделился акциями

Основатель сервиса Zoom избавился от акций на $6 млрд — он подарил их неизвестным лицам. Как сообщает издание The Wall Street Journal, в начале марта Эрик Юань в качестве подарка передал 40% принадлежащих ему активов платформы для видеозвонков. Ценные бумаги ушли двум неназванным получателям. В самой компании уточнили, что распределение произвели из трастовых фондов самого Эрика Юаня и его супруги, но никаких подробностей не уточнили. Почему основатель Zoom решил подарить часть своих акций? И как это отразится на будущем компании? Подробности — у Александра Мезенцева.

Компания Zoom Video Communications была создана еще в 2011 году, но по-настоящему популярной она стала спустя девять лет — помогла пандемия. К октябрю 2020-го акции платформы выросли в 8 раз, а журнал Time назвал Эрика Юаня бизнесменом года. Совсем недавно Forbes оценивал состояние основателя сервиса видеозвонков почти в $14 млрд. Однако 3 марта предприниматель вдруг отказался от 40% своих активов в компании. По 9 млн акций ушли неизвестным лицам в качестве подарка. Возникает вопрос: почему Эрик Юань решился на подобный шаг?

Среди инвесторов ходит много версий, но нельзя исключать самую очевидную — моральную усталость основателя, говорит управляющий партнер венчурного фонда LETA Capital Александр Чачава: «Он неоднократно отличался в своих выступлениях, говорил, что стоимость Zoom несправедливо завышена, что он не заслуживает таких денег и так далее. Теоретически он мог подарить эти акции тому, кто, с его точки зрения, больше их заслуживает. Это может быть подготовка какого-то фонда инвестиционного или благотворительного».

Впрочем, как отмечают собеседники “Ъ FM”, такая версия выглядит почти нереалистичной. Возможно, Эрик Юань не собирается в самом деле избавляться от активов, а лишь проводит их оптимизацию через друзей или знакомых, рассуждает управляющий партнер финтех-компании DTI Algorithmic Александр Бутманов: «Это может быть связано с налоговой оптимизацией. У него были эти акции, у них есть рыночная оценка, она сложилась совсем недавно.

Он должен огромное количество налогов — 50% нужно отдать американскому государству, это довольно много. Когда этот актив у тебя исчезает, ты больше не должен ничего платить».

Впрочем, капитализация Zoom в последние несколько месяцев неуклонно снижается. Еще в ноябре торги шли на отметке в почти $600 за акцию, сейчас рыночная оценка чуть выше $300 за штуку. Вполне возможно, основатель сервиса просто решил продать часть своих активов, пока еще не поздно, но внешне оформил сделку как подарок, рассуждает управляющий директор портала Trade123 Владимир Рожанковский: «Если, действительно, все кричат “Караул!”, бегут с корабля, как вы себя ведете в этой ситуации? Это серьезные бумаги, которые являются практически “голубой фишкой” в технологическом секторе. Если продать одновременно большой пакет этих акций и если выяснится, что продает их основатель, это могло бы спровоцировать цепную реакцию и обвал котировок. Он мог совершить акт дарения, но при этом получить, например, за них деньги в режиме внебиржевом».

Эрик Юань был крупнейшим акционером Zoom: его доля в компании составляла 15%, он же контролировал 40% голосующих акций компании. Какие именно бумаги он подарил, а какие оставил себе, пока не известно. И, тем не менее, после новостей о сокращении доли Юаня в компании акции на бирже не упали в цене и даже показали рост. И это не удивительно, объясняет президент компании Agranovsky IT Investments & Consulting Антон Аграновский:

«С точки зрения компании, он же не всю долю продал, соответственно, он остается в управлении, и процедура принятия решений не меняется. Значит, перспективы у компании ровно такие же, как были до этого, поэтому, наверное, рынок не отреагировал. Он отреагирует, если Юань и дальше начнет совершать какие-то странные вещи, если рынок решит, что он недееспособен как первое лицо, тогда могут появиться финансовые риски, и компания сильно потеряет».

Как отмечают собеседники “Ъ FM”, сохранить в тайне то, кому Юань перевел акции компании, не выйдет. На разглашении могут настоять миноритарные акционеры, или об этом узнают СМИ. При этом инвесторы уверены: когда имена станут известны публике, корректировка цен акций Zoom все же произойдет. Правда, пока не понятно, в сторону повышения или понижения.

Ульяна Миненкова