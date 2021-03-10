Жительницу Удмуртии подозревают в продаже поддельных документов

35-летнюю жительницу Игринского района подозревают в изготовлении и сбыте поддельных документов. Ей грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По версии органов дознания, подозревая продавала поддельные свидетельства о присвоении квалификации частного охранника и удостоверения водителей техники под видом сотрудника учебных организаций. Документы она изготавливала дома, используя принтер, ламинатор и поддельные печати.

В настоящее время установлена причастность женщины к совершению семи преступлений по ст. 327 УК РФ (подделка документов) и двум фактам мошенничества. Кроме того, к уголовной ответственности привлечены двое граждан, которые знали, что приобретаемые ими документы являются поддельными.