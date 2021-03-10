В Черноземье за сутки выявлено 737 новых пациентов с коронавирусом

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в регионах Черноземья выявлено 737 новых случаев заболевания. С начала пандемии COVID-19 обнаружен у 219 090 человек. Из них выздоровели 198 959 (733 за последние сутки). Количество новых летальных случаев составило 32: в Воронежской области скончались 14 человек, в Липецкой — пять, в Белгородской и Курской — по четыре, в Орловской — три, в Тамбовской — два. Всего с марта 2019 года умерли 4 335 пациентов с коронавирусом.

В Белгородской области — 92 новых диагноза (всего 32 397). Выздоровели 119 человек (всего 29 732). За все время пандемии скончались 512 пациентов.

В Воронежской области — 254 новых диагнозов (всего 70 625). Выздоровели 273 человека (всего 64 827). За все время пандемии скончались 2 042 пациента.

В Курской области — 111 новых диагнозов (всего 31 913). Выздоровели 107 человек (всего 28 631). За все время пандемии скончались 490 пациентов.

В Липецкой области — 97 новых диагнозов (всего 25 688). Выздоровели 93 человека (всего 22 254). За все время пандемии скончались 462 пациента.

В Орловской области — 77 новых диагнозов (всего 31 089) Выздоровели 83 человека (всего 28 340). За все время пандемии скончались 464 пациента.

В Тамбовской области — 106 новых диагнозов (всего 27 378). Выздоровели 58 человек (всего 25 175). За все время пандемии скончались 365 пациентов.

Александр Прытков