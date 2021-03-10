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Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Самарской области объявили штормовое предупреждение из-за аномальных морозов

Аномально-холодная погода ожидается местами в Самарской области с четверга по понедельник. В этот период среднесуточная температура воздуха в регионе будет ниже климатической нормы на 9°C и более. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В связи с похолоданием в Самарской области объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, в ночь на четверг, пятницу и субботу местами в регионе столбик термометра опустится до -28 °С.

В четверг в Самарской области возможен небольшой снегопад и изморозь. В пятницу и субботу в регионе ожидается переменная облачность и малооблачная погода без осадков.

Георгий Портнов


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