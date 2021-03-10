В Ростовской области выявили 258 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Ростовской области было выявлено 258 случаев коронавируса, сообщает пресс-служба управления информационной политики региона. Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Ростове-на-Дону — 98. В Неклиновском районе выявлено 13 случаев, в Новочеркасске — 10, в Гуково и Таганроге — по восемь, в Зерноградском районе — семь, в Азовском, Белокалитвинском и Семикаракорском районах — по шесть, в Батайске и Кагальницком районе — по пять. По четыре новых случая выявлено в Волгодонске, Каменске-Шахтинском, Егорлыкском, Константиновском, Чертковском и Шолоховском районах, по три — в Азове, Новошахтинске, Аксайском, Багаевском, Веселовском, Зимовниковском, Каменском, Морозовском, Мясниковском, Сальском, Тарасовском, Тацинском и Цимлянском районах, по два — в Донецке, Шахтах, Дубовском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Милютинском, Октябрьском, Песчанокопском и Целинском районах, по одному — в Верхнедонском, Заветинском, Кашарском, Красносулинском и Обливском районах.

За прошедшие сутки в области выздоровели 289 человек. Умерли 13 человек.

По состоянию на утро 10 марта количество инфицированных в области превысило 75,7 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1804. Коэффициент распространения инфекции — 0,94. За весь период пандемии выздоровели более 66,4 тыс. человек, умерли 3 242 пациента. Сейчас в стационарах лечатся более 1,6 тыс. человек.

Наталья Шинкарева