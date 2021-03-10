Продажи КамАЗа в феврале выросли на 12,9%

Продажи грузовиков КамАЗ в феврале 2021 года составили 2,3 тыс. машин, что на 12,9% больше, чем за год до этого. На набережночелнинского автопроизводителя приходится 38% от всего объема проданных в России грузовиков. Об этом сообщило агентство «Автостат».

КамАЗ возглавляет рейтинг по объемам продаж новых грузовиков в России по итогам февраля. Второе место занимает ГАЗ, чей результат составил 652 проданных грузовых машин. Тройку лидеров замыкает белорусский МАЗ с 415 автомобилями.

Всего в России в феврале 2021 года продажи новых грузовиков составили 6,1 тыс., что на 5,3% больше, чем годом ранее.

"Ъ-Казань"