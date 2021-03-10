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Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Коронавирус в Ярославской области: еще 114 человек заболели и трое скончались

В Ярославской области за последние сутки зафиксировано еще три смерти от коронавируса, сообщает федеральный оперативный штаб. По данным оперштаба, в области за истекшие сутки было выявлено 114 новых случаев заболевания COVID-19. За это же время в регионе 130 человек вылечились и выписались из больниц.

По данным на 8 марта всего на территории Ярославской области с начала пандемии коронавируса поставлен 34031 диагноз COVID-19. За это же время вылечились 32664 человека, заразившихся коронавирусом. 439 больных скончались.

Антон Антонов


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