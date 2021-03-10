За сутки в Самарской области умерли 15 человек с COVID-19

За прошедшие 24 часа в Самарской области были выявлены 254 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За этот период в регионе были выписаны из больниц 270 человек. Также за минувшие сутки в Самарской области скончались 15 пациентов, у которых был подтвержден COVID-19. Об этом в среду сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Нарастающим итогом всего в Самарской области за период пандемии зарегистрированы 51214 случаев заражения COVID-19. За это время в регионе всего умерли 952 пациента, у которых ранее был диагностирован коронавирус.

Георгий Портнов