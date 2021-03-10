Расходы бюджета Ижевска на 2021 год могут увеличить на 250 млн рублей

Поправки в бюджет Ижевска рассмотрели на заседании постоянной комиссии гордумы по вопросам ЖКХ. Согласно изменениям, расходную часть финансового документа увеличат на 250 млн руб. Их могут принять на предстоящей сессии думы, сообщает пресс-служба муниципалитета.

«Основные средства будут направлены на обеспечение льготного проезда пенсионеров в общественном транспорте, нанесение пластиковой разметки на объектах улично-дорожной сети, разработку проектно-сметной документации благоустройства сквера "Березовая роща", ремонт и содержание образовательных учреждений, установку автономных пожарных извещателей в жилых помещениях, которые занимают семьи, находящиеся в социально опасном положении, и др.»,— говорится в сообщении.

Отметим, что изначально гордума Ижевска приняла бюджет города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов с дефицитом 154 млн руб. Доходы ожидаются в объеме 12,76 млрд руб., при этом в большей степени это безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов. В расходах учтены планы по дальнейшей оптимизации структур администрации и аппарата гордумы. Депутаты назвали документ выверенным и выразили уверенность, что в процессе исполнения в него будут вноситься изменения по мере получения дополнительных доходов.