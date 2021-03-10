Ростовский депутат предложил ужесточить областной закон о проведении митингов

Депутат Заксобрания Ростовской области от партии «Единая Россия» Александр Косачев внес законопроект, ужесточающий правила проведения публичных мероприятий на территории региона. Соответствующие документы опубликованы на сайте Заксобрания.

Согласно тексту законопроекта, депутат предлагает обязать организаторов указывать в уведомлении о проведении мероприятий банковский счет, с которого оно финансируется. Кроме того, предлагается обязать организаторов обеспечивать санитарное обслуживание мероприятий.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что он подготовлен в целях приведения областного законодательства в соответствие с федеральными законами от 30 декабря 2020 года, которые внесли изменения в закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Кристина Федичкина