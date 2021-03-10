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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Петербурге за сутки выявили 959 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявлено 9 079 новых случаев коронавируса, из них в Петербурге — 959. В Ленобласти COVID-19 подтвержден еще у 130 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.

Только 10,7% не имели клинических проявлений болезни. По данным Смольного, за последние сутки в Петербурге на вирус протестировали 10740 человек.

Всего с начала пандемии в городе коронавирус был подтвержден у 375828 петербуржцев, скончались 11435 заболевших с COVID-19. За последние сутки летальную статистику пополнили 52 новых случая.

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