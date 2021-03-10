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Пятеро сотрудников ГИБДД подозреваются в получении взяток

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Башкирии возбудил пять уголовных дела в отношении замначальника и четырех государственных инспекторов безопасности дорожного движения межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела республиканского ГИБДД по подозрению в получении взяток (ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе следкома.

По версии следствия, подозреваемые получали через посредников взятки за содействие в выдаче водительских удостоверений без сдачи экзаменов. Сумма взятки за каждое удостоверение варьировалась от 14 до 40 тыс. руб. Также возбуждены уголовные дела в отношении посредника и взяткодателя по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) и ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Подозреваемые задержаны.

В пресс-службе республиканского МВД сообщили, что руководство МВД республики проведет служебную проверку, по результатам которой будет принято решение об увольнении сотрудников ГИБДД по отрицательным основаниям.

Влада Шипилова


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