В Челябинской области экс-чиновнице минздрава отменили домашний арест по делу о коррупции

Центральный районный суд изменил меру пресечения бывшей начальнице управления лекарственного обеспечения министерства здравоохранения региона Арине Устюговой, обвиняемой в получении взятки в крупном размере, с домашнего ареста на запрет определенных действий, сообщает пресс-служба суда. Экс-чиновнице запрещено общаться со свидетелями по уголовному делу, вести переписку, пользоваться интернетом и телефоном.

По версии следствия, в декабре 2020 года сотрудница минздрава получила взятку в размере 512 тыс. руб. от территориального коммерческого менеджера крупной компании за предоставление информации о больных спинальной мышечной атрофией, нуждающихся в препарате «Спинраза», производителем которого является организация.

После получения денег чиновница была задержана и заключена под домашний арест. Против нее возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»), санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Следующее заседание суда состоится 22 марта.