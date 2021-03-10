В Кисловодске возбудили уголовное дело после гибели рабочего при реконструкции санатория

Следственный отдел по Кисловодску возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ч. 2 ст. 216 УК РФ) после гибели рабочего при реконструкции санатория. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю. Как сообщил источник “Ъ-Юг” в правоохранительных органах, речь идет об ООО «Санаторий Источник Кисловодск».

В субботу, 6 марта, на объекте обрушился фасад, один из рабочих получил травмы и умер на месте происшествия. Согласно данным следствия, при реконструкции санатория были допущены нарушения требований безопасности. Кроме того, рабочие не были оформлены согласно трудовому законодательству, для них не был проведен инструктаж, а также у строителей не было спецодежды и средств защиты.

Как сообщил на своей странице в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, здание санатория является объектом культурного наследия. Оно было построено в 1930-х годах. «Из-за технического состояния оно не используется уже много лет. В начале этого года здесь были начаты реставрационные работы»,— написал он.

По данным kartoteka.ru, ООО «Санаторий Источник Кисловодск» было учреждено в 2017 году. Бенефициарами предприятия являются Талех Гасымов, ООО «KARAT HO LDINQ» и ООО «Санаторий Источник». Директором компании является Светлана Федоренко.

Наталья Шинкарева