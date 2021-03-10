Суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией в Прикамье вновь выросла

Диагноз «коронавирусная инфекция» был поставлен за прошедшие сутки еще 153 жителям Пермского края. Вчера этот показатель составлял 151 человек.

Из числа новых заболевших в больницы госпитализирован 41 пациент, остальные лечатся дома. По данным на утро 10 марта, в «ковидных» отделениях краевых больниц находятся на лечении 842 человека, из них 62 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 48 541 житель Пермского края. Вылечились от болезни 41 234 человека, 3018 заболевших умерли.